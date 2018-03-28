設計師控訴遭血汗對待 議員參選人：一個月給2萬算很高

2018-03-28 18:50

〔即時新聞／綜合報導〕台北市中正萬華區議員擬參選人蔡宜珊被團隊前設計「呱呱」控告違反勞基法，雖然是以「設計師」頭銜聘請，卻連掃街、選民服務都要扛，工作事務繁多，但到了月底發現只領2萬元。更誇張的是，蔡宜珊本人卻回應：「給設計師1個月2萬元薪水算很高，並沒有虧欠她。」引起輿論譁然。

據《鏡周刊》報導，呱呱控訴自己初進蔡宜珊團隊面試時，蔡以「看你能力」為由，要她「免費設計」記者會看板，被錄用後，她所做的圖屢屢被對方以「短髮像蔡英文」等等「特殊理由」要求她不斷重改。

此外，呱呱還必須包辦掃街、選民服務的工作，批評蔡宜珊不尊重專業，給薪還很苛刻，忙到最後，一個月薪水也才2萬，明顯低於勞基法規定的基本工資最低標準。

因為龐大的「額外」工作量外加熬夜趕圖，最後呱呱身體負荷不了演變成甲狀腺機能亢進，為了照顧自己健康提出辭呈，沒想到蔡居然要求她少領一點薪水，或按件計酬。

針對指控，蔡宜珊表示，要求一起掃街拜票、做選民服務，「因為我們是一個team」，還強調，從事選舉工作沒有在計算時間和加班費，且給設計師1個月2萬元薪水算很高，並沒有虧欠她。還爆料：「我之前在阿扁、謝長廷、姚文智競選總部擔任助理時，也沒有保勞健保。」