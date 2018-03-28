國台辦爆黃國昌岳父曾在中國投資 時力批套招

2018-03-28 18:24

〔記者彭琬馨／台北報導〕中國國台辦發言人安峰山今回應媒體詢問時爆料，黃國昌岳父曾在2007年3月和2009年3月先後在中國註冊成立了農業研發公司和汽車配件公司。對此，時代力量發言人李兆立表示，黃國昌在2015年12月27日已召開記者會完整說明過，國台辦為了替敗訴的旺中集團出氣，在記者會上明顯預先套招的一搭一唱，只證明了當時反旺中媒體巨獸，是正確的。

中國國台辦今天舉辦例行記者會，有媒體詢問，黃國昌否認他的岳父在中國投資，但是否真有投資？國台辦發言人安峰山表示，據瞭解，確實有投資此事，其後並列舉黃國昌岳父在中國投資公司的時間與名稱。安峰山強調，凡走過必留痕跡，在哪裡投資都是有相關程式的，不可能不留下記錄，也不是隨便可以否認的。

時代力量發言人李兆立今強調，黃國昌岳父是否有赴中國進行投資，黃國昌早在2015年12月27日就已經召開記者會完整說明過；李兆立批評，國台辦為了幫抹黑報導敗訴的旺中集團出氣，在記者會上明顯預先套招的一搭一唱，只證明了當時反旺中媒體巨獸，是正確的；更讓人見識到中國官方的媒體政策，已經從過去的壓制真新聞，退化成背書假新聞。國台辦未來若出現更多更荒謬的「證實」，也不用太意外。