陳亭妃演本土劇遭質疑「置入」 NCC：若違法將開罰

2018-03-28 18:52

〔即時新聞／綜合報導〕先前參加民進黨台南市長初選的立委陳亭妃，因在民視本土劇中客串軋一角，引發外界議論，事後陳亭妃雖強調當天是巧遇，但有網友質疑是陳亭妃「花錢置入」。對此NCC（國家通訊傳播委員會）表示，初步判斷民視涉及個人置入未予揭露疑慮，將函請民視陳述意見後再進行審議，若確認違法將開罰20萬至200萬元。

陳亭妃於今年2月間被發現在民視8點檔《幸福來了》中現身，引發外界議論，陳亭妃表示當時正騎著鐵馬掃街，沒想到巧遇劇組人員，導演才順勢邀約她軋一角。不過有網友PO圖爆料，稱外流的劇本中不僅有人物直接寫明「陳亭妃」名字，下方更特別強調「本場為立委陳亭妃的置入場次，相關內容勿刪！」，質疑該片段根本是「置入」。對此陳亭妃則堅稱是巧合遇到，盼大家不要太政治化。

但民視節目事業群資深副總許念台在接受媒體訪問時則指出，陳亭妃在去年到民視錄影時，曾與他聊到自行車，他對於陳亭妃「幸福鐵馬行」的活動感到有趣，便主動提出邀約，希望陳亭妃可以在《幸福來了》客串一下。不過許也強調，有特別要求劇情的內容不可以談政治、不能談選舉，並稱陳亭妃說巧遇其實是好意，是不想讓他太為難。許念台也說，原意是希望戲劇帶給民眾歡樂，盼大家別太過嚴肅。

綜合媒體報導，針對這起爭議，NCC今表示，依《廣電法》及相關置入辦法，初步認定民視涉有個人置入未予揭露疑慮，後續會請民視前來陳述意見，並根據意見內容再進行審議，若確認違反個人置入未揭露，將依法開罰民視20萬元到200萬元。