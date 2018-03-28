北市府出手化解 吳音寧保住北農總座

2018-03-28 16:58

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北農產公司今下午二點召開董事會，由於日前台北市場廿天休市十一天日前掀議，北農總經理吳音寧也成箭靶。今會議召開至今各方因責任問題互相抱怨並飆罵逾一小時，中華民國農會總幹事張永成於會上提案究責吳音寧，要撤換總經理，不過北市副市長兼北農董事長陳景峻遂拍肩化解此提案。

北農今日下午召開董事會，會間各方因休市問題互相大聲飆罵超過一小時，不過會後陳景峻等人均一派輕鬆步出會議現場。

陳景峻會後轉述會議內容，會議先是針對日前北農休市三天提出檢討，市場處也有提出意見與看法，希望北農能記取休市三天引起社會的波動與不安，以及農民對公司型態、危機應變處理的警訊，。

陳景峻說，董事會一致決議市場處要針對今年中秋節是否休市三日、明年休市問題也要提出檢討與因應措施，避免今年風波再犯；至於整個休市引起菜價起伏，也請農產公司檢討。

今日會議間張永成也提出吳音寧的人事案，陳景峻說，張永成確實有提案，他表示他的立場，因為全國農會面對農民有很多壓力，也要對總經理的危機處理與態度她認為不能接受，「我就拍拍他的肩膀，這個案我不接受好不好，她也沒很強硬的拒絕我，我們現場有溝通。」

由於會間民股、北農、北市與農委會四方意見不同，會議剛開始一小時多內部頻傳來飆罵聲音，氣氛僵持。陳景峻解釋，市場處是口氣比較大聲一點，但是沒有惡意，遇到事情北農、農委會與北市市場處都義不容辭要面對問題、共同解決不要推諉，市府不管中央地方都是一體，如果相互推諉人民不樂見。

陳景峻隨後便與民進黨北市黨部主委黃承國一起離開，兩人離去後吳音寧才獨自從會議室走出，走回總經理辦公室沿途均緘默未出一語。

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