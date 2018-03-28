國民黨高市議員初選 3現任未登記

2018-03-28 17:08

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市議員黨內初選登記，今天下午截止，共有41人完成登記，現任26席議員中，除了陳粹鑾、劉馨正及許慧玉沒有登記外，其餘23人都完成登記。

國民黨高雄市議員下屆選戰，黨部擬提名35人，力拚搶回議會過半。3位未登記的現任議員中，陳粹鑾交棒給女兒；劉馨正因有官司，可能以無黨籍參選；許慧玉則是健康因素，但不排除黨部會徵召她。

國民黨高雄市黨部指出，這次新人輩出，最年輕的才24歲，還有多位捲土重來的戰將，左楠區參選人數最多，共有7人，參選爆炸的選區，初選民調時間將擇期辦理。

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜表示，國民黨的老幹新枝，絕對有戰鬥力，有信心拿下過半席次。

登記名單如下:

第一選舉區（旗山區、內門區、杉林區、甲仙區、美濃區、六龜區、茂林區、桃源區、那瑪夏區）：林義迪，提名1名。

第二選舉區（路竹區、湖內區、茄萣區、阿蓮區、田寮區）：李亞築，提名1名。

第三選舉區（岡山區、梓官區、彌陀區、永安區、橋頭區、燕巢區）：陸淑美、方信淵、宋立彬。提名3名。

第四選舉區（左營區、楠梓區）：陳麗珍、李雅芬、李眉蓁、陳玫娟、謝宛蓁、周鐘讚、孫建萍，提名5名。

第五選舉區（鳥松區、大樹區、仁武區、大社區）：吳利成。提名2名。

第六選舉區（鼓山區、旗津區、鹽埕區）：蔡金晏、陳美雅，提名2名。

第七選舉區（三民區）：曾俊傑、黃柏霖、梅再興、童燕珍、黃春菽、陳識明，提名4名。

第八選舉區（苓雅區、新興區、前金區）：許崑源、黃紹庭、陳若翠，提名3名。

第九選舉區（鳳山區）：劉德林、唐敬宸、鄭安秝、李雅靜、鍾易仲，提名4名。

第十選舉區（前鎮區、小港區）：陳麗娜、朱挺玗、蔡武宏、曾麗燕。提名3名。

第十一選舉區（大寮區、林園區）：黃天煌、王耀裕、邱于軒、王鐘賢，提名3名。

第十二選舉區（居住高雄市之平地原住民）：王義雄，提名1名。

第十三選舉區（居住那瑪夏區、甲仙區、杉林區、內門區、旗山區、茄萣區、湖內區、路竹區、永安區、彌陀區、梓官區、楠梓區、左營區、三民區之山地原住民）：柯路加，提名1名。

第十四選舉區（居住桃源區、六龜區、美濃區、阿蓮區、田寮區、岡山區、燕巢區、橋頭區、鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區之山地原住民）：賴文德，提名1名。

第十五選舉區（居住茂林區、大社區、大樹區、仁武區、鳥松區、鳳山區、大寮區、旗津區、苓雅區、前鎮區、小港區、林園區之山地原住民）：唐惠美，提名1名。