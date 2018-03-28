小英嫌行政團隊論述難懂 促讓人民有感

2018-03-28 16:53

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中常會今邀請國發會副主委邱俊榮以「今年經濟情勢發展」進行專案報告。發言人吳思瑤會後轉述，蔡英文會中強調，台灣經濟的確朝正向發展，但如何讓人民有感是個問題，「行政團隊寫出來的論述，有時候連總統本人看起來都相對辛苦」，執政團隊要有清楚論述，讓人民有感，「冷冰冰的數字，不能被人民直接感受與體會」，她也特別要求各部會次長層級，對目前大致整理的10個項目，進行一次全面的盤整，比較執政前後的不同。

蔡英文會中聽取報告後裁示，台灣經濟的確在朝正向成長發展，將執政前後的狀況相比，台灣社會整體面貌確實改變不少。民進黨必須有系統地告知台灣社會，經濟表現確實都是正向發展。

蔡英文說，經濟變數在今年看起來是外在變數相對較多，而操之在我們的是內需，內需能不能夠做出成績，靠的就是執政團隊的執行力，執行力需要中央與地方團隊一起來努力達成，把內需績效反應出來。今年台灣經濟極有可能在歷史上創造前所未有的狀況，內需將會扮演更為關鍵的角色，甚至比出口更為重要。

蔡英文說，過去，很多人都認為台灣靠出口來維持經濟成長，但在今年內需則是極有可能變成更關鍵而重要的經濟成長動能，而這必須考驗執政團隊的執行力。執政團隊務必把整體的經濟動能持續強化，讓改革態勢可以全觀看得更清楚，讓人民更為有感。過去兩年來，林全院長到現在的賴院長都非常辛苦，每天面臨不同的新挑戰，但人民已把責任交付給我們，民進黨就必須全力以赴。

蔡英文說，從數字到真正人民有實際感受，這是一條漫長的路。通常要進行全面性經濟結構改革，以及台灣經濟動能的累積和再現，這需要相對較長的時間。民進黨執政以來，2年行政團隊的急行軍，確實能從數字看出成績，但我們只講數字會被外界說成自我感覺良好，因為冷冰冰的數字與一般人的實際感受是有落差。

蔡英文說，民進黨從執政到現在，不論是過去的累積，到實際的預期，數字確實都不會太差，但如何讓人民有感就是一個問題。感受的第一步是必須聽得懂，行政團隊寫出來的論述，有時候連總統本人看起來都相對辛苦，她現在要求行政團隊必須調整更精確、有力、清楚的論述，讓人民能懂，讓人民有感。

蔡英文說，過去幾個禮拜她已經主動責成要求相關部會，進行一次全面的盤整，比較執政前後的不同，而目前已大致整理出10個項目。雖然各項進展無法一步到位，但至少執政團隊一步步往前走，做出績效。未來，行政團隊應當更努力，也感謝賴院長領導行政團隊的努力付出。