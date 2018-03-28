國民黨台東鄉鎮市長提名登記截止 5鄉等嘸人

2018-03-28 16:45

〔記者黃明堂／台東報導〕國民黨台東縣黨部107年縣議員及鄉鎮市長提名登記今天（28日）截止，縣議員部份有30人、鄉鎮市長有17人完成登記。台東市長張國洲尋求連任，不過，卑南鄉、延平鄉，海端鄉、池上鄉及長濱鄉無人登記。

黨部表示，將依據中央訂頒提名辦法規定展開各項登記同志資格審查、座談、協調等工作，預計於5月25日前完成提名作業。

縣議員選舉完成提名登記黨員名單如下：

第一選區吳秀華（縣議員）、李建智（縣議員）、周達三（縣議員）、吳景槐（縣議員）、陳志峰（縣議員）、 鄭銘顯（公）、陳銘風（市民代表）、姜駿傑（商）。

第二選區張卓然（縣議員）、郭宗益（鄉民代表）。

第三選區無人登記。

第四選區陳宏宗（副議長）。

第五選區翁麗吟（縣議員）。

第六選區李數奼（商）、陳照隆（醫師）。

第七選區林琮翰（縣議員）、方賢仁（縣議員）、林秀信（縣議員）。

第八選區江堅壽（縣議員）、鄭崗山（代表會副主席）。

第九選區尤忠正（縣議員）。

第十選區楊清順（代表會副主席）、周菊英（族語教師）。

第十一選區高美珠（縣議員）、楊秋珍（鎮民代表）、嚴惠美（前縣議員）。

第十二選區古志成（鄉民代表）、邱正賢（觀光服務業）。

第十三選區張全馨嵐覽（縣議員）。

第十四選區章正輝（縣議員）。

第十五選區蔡玉玲（縣議員）。

第十六選區無人登記。

鄉鎮市長完成登記名單如下：

台東市張國洲（市長）。太麻里鄉王重仁（公）、江東得（公）。金峰鄉宋賢一（鄉長）。達仁鄉包世晶（公所秘書）、陳新輝（公）。大武鄉黃建賓（代表會主席）。鹿野鄉李國強（鄉長）。關山鎮戴文達（鎮長）。東河鄉劉純歌（縣議員）、葉富山（前農會總幹事）、葉啟伸（商）。成功鎮黃博昌（鎮長）、陳秋豆（前鎮民代表）。綠島鄉鄭文仁（鄉長）、謝賢裕（縣議員）。蘭嶼鄉謝胡源（鄉民代表）。