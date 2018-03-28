北農開董事會 各方為休市爭議飆罵超過1小時

2018-03-28 16:14

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北農產運銷公司今天（28日）下午2點召開董事會，由於日前台北市場20天休市11天日前惹爭議，會議召開至今，各方因責任問題互相抱怨、飆罵超過1小時，官方代表抱怨公司決策「被媒體帶著走」，沒有應變能力，永遠只會出亂子。

北農今天下午召開董事會，總經理吳音寧並未對會議內容做出回應，快步步入現場，台北市副市長兼北農董事長陳景峻、市場處長許玄謀隨後陸續到場，而民進黨台北市黨部主委兼北農顧問黃承國也低調進入會場。

會陳景峻率台北市、農委會官方代表與北農董事位於上座，北農總經理吳音寧則領北農主管坐於下坐。

會議一開始，吳音寧說明休市3天蔬果量增問題，強調去年7月各方討論休市日會議，北農雖於會間提出疑問，但贊成休市團體居多 最後做出休市決議，北農事後也是據以辦理。

吳音寧一報告完，官方代表連續飆罵數十分鐘，指各方近日互推責任，北農協調與應變能力有問題，前陣子連帶也讓媒體「帶風向」，導致形象受損；但隨即有民股打圓場，加上農委會代表，四方各自表達立場。除了休市究責，並探討未來台北市市場休市日蔬果運銷是否與漁畜分開辦理；而今年中秋原訂也要休市3日，也是會議焦點。

有常董私下說，休市一事檢討報告過了就算了，運銷問題不該泛政治化，大家有飯吃就好，但民間業者比較關心中秋如何處理，希望在董事會儘速做成決議，能送市場處後、讓市長簽章。