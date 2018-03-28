余筱萍與顏聖冠「連線」？ 傳余天拜票說：兩個女兒都拜託

余筱萍的父親余天在陪她拜票時，顏聖冠也在旁一同拜票，余天還向選民說出：「這兩個我的女兒都拜託。」（資料照）

2018-03-28 16:26

〔即時新聞／綜合報導〕2018大選將近，民進黨北市議員參選人早已開始拚初選，尤其又以中正萬華區最為激烈，新人吳沛憶以及余筱萍話題性十足，讓中正萬華區初選呈現「7搶4」白熱化局面。不過余筱萍近日拜票時由父親余天陪同，並和試圖爭取連任的議員顏聖冠一同拜票，余天甚至還喊出：「這兩個我的女兒都拜託。」

根據《風傳媒》報導，中正萬華區在現任議員童仲彥被開除黨籍後，民進黨參選人次大增，雖然資深議員劉耀仁在黨內民調維持領先，但是在吳沛憶及余筱萍話題十足的表現下，余筱萍和顏聖冠幾乎戰成平手，吳沛憶則緊追在後，不過民調前五名差距不大，最後誰能搶到議員提名名額仍難以預料。

而近來余筱萍和顏聖冠似乎頗有「連線」態勢，余筱萍的父親余天在陪她拜票時，顏聖冠也在旁一同拜票，余天還向選民說出：「這兩個我的女兒都拜託。」熟悉中正萬華選務的地方人士指出，顯然余筱萍和顏聖冠已連線作戰，聯手擠掉吳沛憶的意味濃厚。

另外，高雄市長陳菊替資深議員周威佑錄音造勢；謝系的顏聖冠請趙天麟、阮昭雄為其造勢，甚至也請到英系蔡易餘來幫忙；吳沛憶則是請剛從高雄市長黨內初選勝出的陳其邁為她錄音打氣，並在近日北上幫她造勢。