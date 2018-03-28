簡訊門爭議 南市議會續延燒

議員蔡旺詮（左）表示，市府必須釐清簡爭議，是否行政不中立，這民主政治的一條紅線，不能逾越。（記者蔡文居翻攝）

2018-03-28 16:10

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長初選已落幕，但初選時所爆發的「簡訊門」爭議，今天繼續在台南市議會延燒，包括藍、綠及無黨籍議員均提出質詢，質疑市政府沒有說清楚。初選挺陳亭妃的民進黨議員蔡旺詮表示，這並非要追究責任，而是台灣要成為真正民主法治的國家，必須釐清是否用到公家資源及行政不中立的問題，這民主政治的一條紅線，不能逾越。

今年2月，民進黨市長初選期間，當時的參選人、前立委李俊毅，公布該則簡訊，指有支持者收到對手立委黃偉哲陣營的拉票簡訊，竟然發送號碼與市政府有關，質疑涉嫌公器私用。事後，民進黨市議員呂維胤自承是他發的，他是管理人之一，費用也是他付的。

今天，市議會進行文化局及新聞處業務報告及質詢，包括民進黨議員陳怡珍、蔡旺詮、賴惠員及國民黨議員林燕祝、洪玉鳳、王家貞、盧崑福、蔡育輝、無黨籍議員趙昆原等人均對簡訊門爭議提出質詢。

蔡旺詮表示，凡走過必留下痕跡，這涉及公私不分、行政是否中立的問題，這是一條紅線。未來不管誰掌握行政資源，有無嚴守行政中立，這個大原則一定要建立。但經過3個禮拜，都還沒有答案，明顯置市政府於行政不中立的泥淖之中，令人匪夷所思，市民絕對無法接受公部門遭人私心私用。

陳怡珍、賴惠員則說，由手機內容顯示，此簡訊發送號碼至少自2013年起，皆發送與時任台南市長賴清德相關的資訊，但新聞處從未主動釐清此系統、此號碼的管理人為何？付費來源又是甚麼單位？這件事情沒釐清會有後遺症。

新聞處長許淑芬表示，該號碼非南市府管理，簡訊也不是市府發的，市府也一再要求各單位嚴守行政中立，不要涉及黨派競爭。她強調，新聞處只發給媒體，市府也沒發過這簡訊。這是收件者自己設定、更改寄件者的名稱，通訊軟體常見這類使用方式。至於，議員詢問，如果簡訊是新聞處發的，要不要下台？許說，「沒有問題！」