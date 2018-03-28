中國找藍營第二管道？ 朱立倫：大家都可當管道

2018-03-28 15:01

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長朱立倫與國台辦主任劉結一會面餘波盪漾，有學者認為這是中國在藍營裡尋找第二個接觸的管道，朱立倫回應，只要能釋出善意，大家都可以當管道。

朱立倫對學者指他是中國想在藍營裡接觸的第二管道表示，兩岸基本態度都是能夠保持繼續交流、和平、合作，只要大家能夠釋出善意、彼此交流，更多的管道都好；如果大家都能夠積極去做對台灣民眾、台商、台生最有幫助的事情，大家都可以當管道。

至於是不是跟國民黨主席吳敦義接觸的管道不暢通，朱立倫說，他希望國共論壇以及跟國民黨所有管道都能夠非常暢通。