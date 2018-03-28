拜訪鍾小平 李錫錕：我挺他是當然的

2018-03-28 14:48

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨終生黨員、台灣大學政治系兼任教授李錫錕以無黨籍參選台北市長，近日炮口瞄準台北市長柯文哲。李今下午1點赴市議會，竟拜訪角逐國民黨台北市長提名的北市議員鍾小平，媒體疑惑李於黨內初選挺鍾？李回應，今天主要是見老朋友、加上師生情誼、尊重議會，接著語塞說，「所以我不應該...外界怎麼解讀我不知道，但是我挺他（鍾）是當然的。」

至於是否會拜訪另一位學生、前立委丁守中？李錫錕表示，他選北市長，不是選總統，選總統要拜訪立法院，選市長當然拜會市議會，丁守中並沒有在議會，所以沒想到拜訪；「拜守中可能不是我最近計畫。」至於未來？李表示，不敢講，與丁私下見面很多次面，畢竟立委很多，退休立委也很多，目前他不好意思要拜訪哪一位。

李錫錕說明，認識鍾小平20、30年，他選新北市長時，鍾已經在幫忙、是好朋友，還讚鍾「應該是國民黨今天選民心中標準形象，活潑、有力、有幹勁、非常有魄力」；另外，他要選市長，應該要拜訪議會，第一個拜訪議員就是鍾，祝福鍾「黨內初選旗開得勝。」

記者疑惑兩人不是競爭對手嗎？鍾小平緩頰說，如他獲黨內提名，兩人第二階段才是對手，第一階段老師愛護學生，希望他獲得黨提名。

談到整合問題？李錫錕則曖昧說，應該是選民來整合吧！選民最後總會選一個。他樂意君子之爭、和諧競爭下，最後目標，盼換掉不適任的柯文哲。鍾小平答腔說，非柯文哲陣營應團結一致，分裂就沒機會，團結有機會。李接著說，他參選聲明就說，泛在野力量才是真正公平正義力量。

此外，李錫錕說今下午也會見社民黨設內湖市議員擬參選人陳又新，他解釋，要結合泛在野力量，他有信心他們遠超過五51％，未來會拜訪其他各黨各派，只要覺得柯市長不適任，都是要結合力量

鍾小平玩笑說，「杜特蒂、川普萬一不做總統，來台北市，我們都嚇壞了，怎麼這樣的人來，何況他們還是總統喔！這柯文哲孫悟空大鬧天宮，相信人民是如來佛，會收服他（柯）的。」