吳不願郝龍斌代表出席？ 郝：國共論壇向由黨魁率隊

2018-03-28 14:54

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨與中國共產黨協調多時的國共論壇，迄今始終只聞樓梯響，繼日前傳出如果蔡政府不准許讓國民黨主席吳敦義親自率團登陸參加，今年國共論壇就有可能停辦之後，今日又有雜誌報導吳敦義不願意指派中共較能接受的國民黨副主席郝龍斌代表出席論壇，郝龍斌下午出席中常會前受訪表示，這是媒體在有心人放話下所做的不實報導，並強調國共論壇向來都是由黨主席親自率隊參加。

對於媒體詢問，如果吳敦義去不成，是否願意代表率團參加國共論壇？郝龍斌一開始回應，「我們希望蔡總統批准，讓吳主席率隊參加」，媒體再追問如果吳敦義不能去？他說，「我們不希望有這個如果發生，我們希望吳主席親自率團參加。」

有媒體詢問，是否中共對吳敦義有意見，對郝龍斌比較好？郝龍斌說，這不是事實，並強調國共論壇一向由黨主席親自率隊參加，現在國民黨正就對等與必要性做評估，「我們希望吳主席親自帶隊參加」，但現在去不去成的關鍵在於民進黨政府與蔡英文總統，他呼籲蔡英文在現在兩岸關係嚴峻的情況下，為了兩岸和平穩定，讓吳敦義親自率團參加國共論壇，以增進兩岸間了解，減少誤解。

有媒體詢問吳、郝兩人溝通狀況如何？郝龍斌說，「非常好」，兩人經常私下見面討論問題，他知道有媒體在有心人的放話下，做了不實報導，一切空穴來風，讓他非常遺憾。

至於中共最近是否有邀約訪問？郝龍斌未正面答覆，只說如果能對兩岸了解、溝通有幫助，他都樂於前往，但現在最重要的還是國共論壇。