醫療外交 糖尿病防治從友邦聖文森做起

總統接見「聖文森副總理兼外長史垂克伉儷訪問團」（擷取自總統府網站）

2018-03-28 14:13

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見聖文森副總理兼外長史垂克伉儷訪問團」，感謝聖文森支持台灣的國際參與、為台灣發聲，也期待兩國在各項合作議題上，有更深入的交流。

總統致詞時表示，聖文森是台灣堅實的友邦，史垂克副總理更是長期支持臺灣的好朋友，曾於2016年專程來台參加她與副總統的就職典禮，今天很高興能夠接待副總理，她代表台灣人民，表達最誠摯的歡迎。

總統提及，台聖兩國除了持續推動基礎建設、農業、資通訊、以及教育、青年輔導等各領域的合作計畫，在醫療交流方面也有突破性的進展。就在上個月，副總理甫與我外交部完成簽署《糖尿病防治合作計畫協定》。接下來，將有台灣馬偕醫院的支持和協辦，這也是國合會首次和國內醫療院所合作推動糖尿病防治計畫。我們很高興，透過與聖文森的合作，讓台灣的醫療外交集結更大的能量，繼續往前推進一步。

總統認為，在中南美洲的第一個糖尿病防治計畫，從聖文森起步，不僅能夠強化聖文森糖尿病防治體系，也將建立兩國更緊密的互動關係。

總統強調，台灣和聖文森的邦誼已經將近40年，在各領域的合作成果，有目共睹。此行是副總理第八次率團來訪，展現出兩國深厚的情誼。她也期待，藉由這次訪問，雙方在各項合作議題上，有更深入的交流。最後，總統也請副總理向龔薩福總理，轉達來自台灣誠摯的問候。