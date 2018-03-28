中市議員初選文宣品實用 牙線棒、抹布、菜瓜布都出籠

為了拚初選，民進黨台中市議員參選人推出各式文宣品，牙線棒、抹布、咖啡包都出籠。（記者張菁雅攝）

2018-03-28 13:20

〔記者張菁雅／台中報導〕民進黨台中市議員黨內初選民調將於4月16日登場，為吸引選民目光，參選人無不絞盡腦汁，推出各式各樣的文宣品，如牙線棒、吸水抹布、菜瓜布、咖啡包，便宜又實用，尤其深受婆婆媽媽的喜愛，成為宣傳利器。

民進黨台中市議員黨內初選共有8個選區必須辦理民調，參選人全力衝刺，挖空心思想在選民心中留下深刻印象，除了掛看板，各式文宣品紛紛出籠，且文宣品還要投選民喜好，才能發揮效果。

市議員邱素貞與張芬郁，除提供印有自己姓名的小型瓶裝水外，也有支持者提供的雙線超細滑牙線棒。邱素貞表示，牙線棒一小包有10支，餐後可使用，隨身攜帶很便利，民眾爭相索取，尤其大受長輩歡迎。張芬郁希望民眾多喝水、有助身體健康。

市議員翁美春與蕭隆澤不約而同推出吸水抹布、菜瓜布；翁美春說，多用途吸水抹布吸水力強、易清洗，也可當乾髮巾，深受婆婆媽媽歡迎，是搶手貨。蕭隆澤認為，菜瓜布是許多主婦會用得到的廚房用品，主婦們拿到都誇很實用。

陳俞融以新人之姿在中西區參選，看到許多上班族愛喝咖啡，因此推出濾掛咖啡文宣包，希望選民喝了咖啡後精神抖擻、充滿活力。曾朝榮也針對上班族、開車族推出原子筆、暫停車聯絡卡等文宣品。

不過，仍有參選人選擇傳統的傳單式文宣，市議員陳淑華、謝明源指出，透過文字與圖片，可以讓選民更明確了解其問政理念與表現，是最直接的行銷方式。