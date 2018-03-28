證實黃國昌岳父在中國投資！ 國台辦：凡走過必留痕跡

2018-03-28 13:47

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌的岳父是否有在中國投資，國台辦今天接受媒體訪問時證實，黃國昌岳父確實有在中國投資。

國台辦今天舉辦例行記者會，有媒體詢問，黃國昌否認他的岳父在中國投資，但是否真有投資？國台辦發言人安峰山表示，據瞭解，確實有投資此事，黃國昌的岳父高某在2007年3月和2009年3月先後在中國註冊成立了農業研發公司和汽車配件公司。

安峰山強調，凡走過必留痕跡，在哪裡投資都是有相關程式的，不可能不留下記錄，也不是隨便可以否認的。