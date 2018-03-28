審財團法人法草案 國民黨團要求退回重議

財團法人法草案在立院審議，國民黨團指控其立法是為了強奪民間財團法人，要求法案退回重議。（記者林良昇攝）

2018-03-28 13:08

〔記者林良昇／台北報導〕財團法人法草案正在立法院審議，立院國民黨團今召開記者會表示，民進黨政府試圖透過財團法人法立法，掌控民間財團法人，官派職位，以維護國產為名，行強取民產之實，將要求草案退回重議。

國民黨黨團書記長李彥秀表示，行政院提出的財團法人法草案版本，政府可以編列預算強制把財團法人買回，而內政部、法務部意見也不一致，民進黨政府就急於把手伸入財團法人，急於通過法令，明顯就是民進黨政府不夠安插位置，才把目標放在民間財團法人。

國民黨立委賴士葆說，如果整部財團法人法草案是為了加強監督機制、防弊機制，無人會反對，但草案中裡面，民進黨加入所謂的轉型正義，可以對曾捐贈過的財團法人增資到百分之五十，是因為選舉快到了，民進黨急著要多一點位子可以酬庸，才掠奪民間財產。

賴士葆表示，財團法人法草案主張宗教團體該被排除，但法務部還有不一樣的看法，行政機關內部看法不一樣，卻還送入立院審查，不知道行政院會是怎麼開會的？

國民黨立委林麗蟬指出，政府不該介入民間，法人團體本來就要自主，民進黨執政後，卻都要介入，政府要可以輔導、協助，但去用經費介入，派董監事，非常不合理。

國民黨立委吳志揚說，國民黨團會要求把財團法人法草案退回重議，等法務部跟內政部溝通完，講清楚整套系統後，再來制定法律。

李彥秀強調，國民黨團針對「財團法人法」審議提出三點立場：（一）支持適度強化政府捐助之財團法人的監督。（二）反對以監督之名，行奪產之實，不當擴大政府捐助財團法人之範圍。（三）尊重民間財團法人之獨立自主，監督措施應合憲、合法、合理。