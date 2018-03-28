總統官邸傳槍響 國安局：背對寓所清槍誤觸擊發

總統蔡英文官邸。（資料照）

2018-03-28 12:55

〔記者蘇永耀／台北報導〕對於總統永和官邸外的警衛在清槍不慎走火意外，國安局官員今日解釋，事件是在去年12月間，負責寓所對外門哨工作的王姓勤員，在當日上午8時完成每日勤教後，按程序進行勤務前裝備檢查，也就是清槍程序時，王員因一時疏忽，未依照規定程序操作而造成誤觸擊發。

清槍動作由勤員面對勤務大樓

國安局官員強調，警衛室例行裝備檢查位置於勤務大樓前廣場，過去以來，為安全考量，清槍動作是由勤員面對勤務大樓，也就是隔著圍牆與樹籬背對總統寓所，依程序口令，操作包括清槍在內動作，標準作動則為射口朝上，確認膛室有無彈藥。

距勤務大樓現場約40公尺處

國安局高層指出，在裝檢期間，周圍並無行程車隊。而同時間，蔡總統於寓所內辦公，相對位置為間隔磚牆與樹籬，距勤務大樓現場約40公尺處。

至於王姓勤員，國安局說，現場立即由高勤官下令停止動作，收繳該員裝備，並同步依規定進行調查，同日將該員調離工作現場再訓練。國安局也向總統府方面提出調查報告，該員除記過外，並也提出後續精進作為，包括把裝備檢查，也就是清槍程序的地點，由原先是位於勤務大樓前面，改為另一側處。

林文豪有更優渥工作申請提前退伍

至於國民黨立委指稱總統府前副侍衛長林文豪少將，也扛責在今年初申請提前退伍。國安局予以否認，強調林文豪因為在民間有更優渥工作，而申請提前退伍，與此事無關。