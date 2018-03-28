陳學聖代表藍營選桃市長 鄭文燦：期待君子之爭

2018-03-28 12:26

［記者謝武雄／桃園報導］國民黨桃園市長初選，民調結果出爐，由立法委員陳學聖勝出；桃園市長鄭文燦今天在議會回答市議員劉仁照質詢時說，首先恭喜陳學聖出線，期待未來是君子之爭，有競爭是必然事情，但每天還是要做好市政工作，畢竟執政才是選舉保證。

而在國民黨桃園市黨部公布初選結果後，陳學聖也到議會國民黨團拜會黨團書記長林正峰；陳學聖說，林正峰不僅是黨團書記長，也是以往立法院老同事，拜會老同事除了敘舊外，也是為未來選舉能夠和黨籍議員結合，打一場漂亮勝仗。