「財團法人法草案」朝野歧見大 下週一開公聽會

2018-03-28 12:41

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院司法法制委員會今排審「財團法人法草案」，國民黨立委一早就在會議室舉牌抗議，批評民進黨政府上台後假借捐贈之名掠奪民間財產，要求法案在進入逐條前，應先召開公聽會；最終因朝野歧見過大，主席段宜康裁示，今明兩天不進入逐條，4月2日由國民黨召委吳志揚召開公聽會。

行政院提出的「財團法人法草案」將包含宗教團體在內的組織納管，但宗教團體擔心遭嚴格監督，引發反彈。國民黨團書記長李彥秀今表示，民進黨政府上台後，目標對準民間財產，從不當黨產條例、促進轉型正義條例、以及現在的財團法人法草案，都是以沒收的手段為目的，實質監督看不到。

她表示，行政院版財團法人法草案第69條，擴大認定政府捐助的財團法人，並有強制買回的設計，這是回到威權時代了嗎？她要求財團法人法草案審查前，應該召開公聽會。

民進黨團總召柯建銘則表示，財團法人法之所以要立法，包括國際洗錢防制組織認為，台灣在財團法人法、公司法、國際刑事司法互助法上不夠透明，所以政府希望立財團法人法。

柯建銘強調，過去政府捐贈蔣經國基金會新台幣13億元，一開始捐贈比例有100%，現在只剩40%，基金會的成立目的、宗旨等，應該讓大家來監督，國民黨立委卻說是政府搶奪民間財產，但其實是把政府的權力恢復，沒有濫權違憲、搶奪民產的問題。

因朝野立委無共識，主席段宜康裁示，4月2日由國民黨召委吳志揚召開公聽會。