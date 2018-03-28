蔡英文官邸傳槍擊 呂秀蓮坦言：總統副總統無法選隨扈

2018-03-28 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文住所永和官邸，今被爆去年12月驚傳槍響。國安局調查發現，一名上尉警衛官疑因熬夜打電玩精神不佳，不慎於清槍時誤射，雖無造成傷亡，但當時蔡總統人就在屋內辦公，引發維安疑慮。前副總統呂秀蓮今也回應此事。

《蘋果日報》報導，有意角逐下屆台北市長的呂秀蓮聞訊，除驚訝表示「真的嗎？」還建議正、副總統代表了國家，兩者的安危等同國家大事，隨扈人選應更加慎重。

報導提到，不過，呂秀蓮以個人經驗坦言，正、副總統並無權力選擇隨扈，通常是特勤中心派人後才會予以告知。