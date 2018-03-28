綠委人數不足 「空污法」審議空轉一上午

立法院衛環委員會28日審議「空氣污染防制法」修正草案，國民黨立在發言台上抗議主席邱泰源「神隱」，高呼尋找主席。（記者黃耀徵攝）

2018-03-28 11:45

〔記者鄭鴻達／台北報導〕）立法院社會福利及衛生環境委員會今審議「空氣污染防制法修正草案」，儘管民進黨團不滿國民黨團提出11案臨時提案，但因人數不敵藍營，且要求協商未果，唯恐表決失利，民進黨籍會議主席邱泰源宣布休息後即告離場，讓國民黨團立委怒喊「尋找主席」，審議進度持續空轉一個上午。

社福衛環委員會今續審「空污法」，邱泰源於9時整宣布開會後，國民黨立委王育敏、蔣萬安提出與深澳火力發電廠環差會議結論有關的11案臨時提案，並要求先處理。為此，邱泰源在完成宣讀臨時提案後宣布休息、協商，隨後離開主席台。

王育敏、陳宜民、蔣萬安等主張無須協商，若民進黨不同意臨提就表決，但因在場民進黨立委人數不敵藍營，民進黨立委何欣純主張應先協商，或等宣讀完修正案條文後再處理臨提，雙方為此激烈爭論，還一度驚動民進黨團總召柯建銘上來協調。

國民黨團書記長李彥秀直言國民黨團不擔心表決會輸，但實際上是民進黨的人數不夠，才不敢處理臨提。為此，國民黨團立委將「尋找主席」標語擺上主席台，並高呼「審空污法，尋找主席」口號，要求邱泰源回來主持會議。

在休息、協商過程中，環保署長李應元、副署長詹順貴親自出馬，直接與國民黨團立委協商、討論臨提內容，但因會議主席仍未返回，讓會議及「空污法」審議進度，截至近午時分仍陷空轉。