陸戰隊助收洋蔥變免費人力？基層怒爆「農民都沒請工人幫忙」

海軍陸戰隊往年都會投入恆春半島洋蔥助收任務，不過有網友在臉書粉專「靠北長官2.0」抱怨「今天到田裡工作，他們沒有請工人，都是我們勇猛頑強的弟兄在拔。」圖為陸戰隊助收洋蔥。（資料照）

2018-03-28 11:54

〔即時新聞／綜合報導〕海軍陸戰隊往年都會投入恆春半島洋蔥助收任務，今年也不例外，從3月20日起至4月底，一天出動200名兵力協助農民採收洋蔥。不過有網友在臉書粉絲專頁「靠北長官2.0」抱怨，直言：「今天到田裡工作，感覺這些農民是看我們好像是我們欠他的一樣，很扯的是他們沒有請工人，都是我們勇猛頑強的弟兄在拔。」

該網友指出，助收洋蔥是陸戰隊的任務，努力完成任務也是應該做的，但是到田裡工作時，「感覺這些農民看我們好像我們欠他的」，強調農民都沒有請工人，都是陸戰隊弟兄在拔洋蔥。網友指出：「長官們跟我們說我們是來幫他們的，但是我覺得好像不是，是我們應該的嗎？你說有工人也有我們幫忙採收這還像話，但是現在只有我們的人還有農戶跟他老婆而已！」

許多網友看到爆料後則是紛紛表示：「都沒人了，還搞這種東西，嫌平常工作不夠多、人不夠少？」、「省了一堆錢還靠北國軍，國軍真的當的很卑微。」、「農夫賺爆囉～省下的工資肯定破百萬哈哈哈。」、「農民兩邊都賺，一邊賺工錢，另一邊在賺回饋金，我看我也去車城買地買房好了。」

根據《聯合報》報導，針對此爆料，海軍上午表示，經聯繫陸戰隊指揮部了解相關資訊後，陸戰隊指農家有雇用人工協助採收，強調網友所披露並非事實。