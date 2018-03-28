國旗「飄洋」讓世界看見 這支棒球廣告超有梗

台南市爭取WBSC世界盃少棒賽永久承辦城市宣傳短片，多次巧妙出現國旗畫面。（圖擷自Youtube）

2018-03-28 11:32

〔記者洪瑞琴／台南報導〕算算看，這支國際宣傳短片，出現多少次國旗畫面？

面對中國各種國際打壓，台灣靠「智慧外交」突破封鎖，繼行政院政務委員唐鳳運用網路訊及投影片簡報，在國際場合宣揚台灣之後，南市爭取成為WBSC世界盃少棒賽永久承辦城市的宣傳短片，大量置入國旗鏡頭，行政院長賴清德也以「Premier of Taiwan」身份，在片中「撂」英文最久的1次代言宣傳，讓世界看見台南、看見台灣。

為爭取南市成為WBSC世界盃少棒賽永久承辦城市，台南市政府與中華棒協代表攜手進擊，23日在法國巴黎舉行的WBSC執行委員會，由代理市長李孟諺作專題簡報，並以精采影片宣傳，獲得來自全球20餘個國家、30位委員熱烈回響。

這項國際賽事，南市成功爭取到U12世界盃少棒賽2021、2023、2025、2027連續4屆舉辦權，加上原已確定的2019年，所以連續10年5屆世界最頂級的少棒賽事將在台南舉辦。

市府表示，台南在賴清德院長擔任市長任內，就獲得世界棒壘球總會（WBSC）允諾，2015、2017及2019年由台南主辦少棒錦標賽，加上已辦過的2015、2017年2屆賽事，南市拿下7屆舉辦，打破世界性運動賽事慣例，創下空前未有紀錄，也凸顯台灣在世界棒壇的重量與成就。