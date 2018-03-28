總統官邸警衛清槍走火 江啟臣：國安局應誠實報告

國民黨立委江啟臣（右1）。（資料照）

2018-03-28 11:23

〔記者鄭鴻達／台北報導〕總統永和官邸傳警衛清槍不慎走火意外，接獲爆料的國民黨立委江啟臣指出，總統維安出一連串狀況，此事涉及國家元首維安，不能馬虎、鴕鳥心態，國安局應誠實向國人報告事情緣由。

據《鏡週刊》報導，江啟臣接獲爆料，指總統蔡英文居住的永和官邸於去年12月初，有名負責官邸維安的王姓上尉警衛官，在清槍時不慎造成子彈擊發，事發點緊據總統不到50公尺，事後該警衛官被調回國安局特勤中心，總統府前副侍衛長林文豪少將，也扛責在今年初申請提前退伍。

江啟臣受訪表示，他於一月得到消息，起初半信半疑，後來得知國安局指揮官熱門人選之一的林文豪因此提早退伍。他批評，總統府維安一連串出包，顯示軍紀不彰，發生此事，國安局應誠實向國人報告事情緣由。

江啟臣說，此事涉及國家元首維安，出了很大紕漏，絕不能馬虎、鴕鳥心態，此事至今仍是黑箱息事寧人；總統維安不能只有光買設備、配備，人員紀律管理、內部管理制度有時比硬體重要，主管機關應負起責任。

他說，總統維安一連串狀況，不只有不倫戀、喝酒等醜聞，紀律渙散，如今發生官邸槍擊案，雖因無傷亡讓消息很難傳出，但他第一時間得知訊息，覺得有待查證，是後來發生人事調動，才兜起來讓他覺得有蛛絲馬跡。