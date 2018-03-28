將被拆帳篷 八百壯士嗆：會遍地開花讓政府無法應付

台北市政府即將拆除立法院前八百壯士帳篷，八百壯士成員宣稱將奮戰到底、遍地開花。（記者林良昇攝）

2018-03-28 11:15

〔記者林良昇／台北報導〕台北市政府昨送公文預告拆除在立法院前抗爭的八百壯士帳篷，八百壯士副指揮官吳斯懷表示，即使沒有帳篷也會奮戰到底，中華民國退伍軍人協會副理事長吳其樑嗆聲，若帳篷被拔掉，退伍軍人會打游擊戰，同時間幾千人到政府單位抗爭，遍地開花，「讓你無法應付」。

對於北市府即將拆除帳篷，八百壯士成員與國民黨台北市議員今早在立院前八百壯士帳篷召開記者會，吳斯懷表示，即使台北市政府用強行的手段把帳篷拆除，「我們也絕對不會退縮」，不會允許北市府做這些違反民主的暴力行為。

吳斯懷說，軍人退撫制度的改革民進黨政府透過年改會、媒體不斷放話，大概就在這兩天行政院院會會通過，清明節前後就會送進立院，卻在這時候祭出這種惡劣、抹黑、卑劣的手段，是司馬昭之心路人皆知，蔡政府及台北市長柯文哲的心願不會得逞，指揮官已經下達決心，告訴幾十萬退伍軍人袍澤，即使沒有帳篷在，也會堅決奮戰到底。

吳斯懷強調，當退伍軍人被激發起來後，將來引發所有社會動盪、街頭陳抗會如影隨形，所有後果都將由政府承擔，是政府逼他們不斷在街頭抗爭，但他們希望和平理性，希望有溝通管道，大家好好坐下來談，「你們不給我們機會，持續羞辱我們。」

吳斯懷也說，他們昨利用美國眾議院外交委員會主席羅伊斯訪問立院的機會，請國民黨立委協助將英文陳情信遞交給羅伊斯；吳說，蔡政府這樣對待中華民國退伍軍人，影響國家安全，影響亞太地區戰略平衡，間接影響美國在亞太地區的國家安全和家家利益，希望羅伊斯能重視這問題。

吳其樑表示，政府不要以為拔了八百壯士帳篷八百壯士就垮了，他們在帳篷純粹是防禦固守 ，還比較好控制，如果拔掉了，幾十萬退伍軍人會到政府各單位同時實施抗議，「看你怎麼防」，絕對會全台北市打游擊戰，讓政府沒辦法應付。

國民黨台北市議員鍾小平批評，原本拆帳篷是科長級就能決行，但柯文哲昨竟然召見台北市副市長鄧家基，親自交代要拆帳篷，是大砲打小鳥，完全違反行政倫理；國民黨台北市議員厲耿桂芳則說，柯文哲是聲東擊西，先去拆公投盟帳篷，目的是打擊八百壯士。