雷倩證實 婦聯會人事與經常費用解凍

2018-03-28 11:03

〔記者楊綿傑／台北報導〕婦聯會今天舉辦「創會主任委員，蔣夫人121誕辰紀念禮拜」，婦聯會主委雷倩會前受訪時駁斥脫產之說，同時也證實黨產會已經於昨天准許動支經常費用及人事費，不過其他專案的社會慈惠工作則需再一一經過核准才能進行，後續會持續爭取法律權益。

對於促轉會成立對婦聯會的影響，雷倩強調，婦聯會的立場一直就是他們根本不是附隨組織，也沒有不當黨產，而促轉會如果是由黃煌雄擔任主任委員，根據她的了解，黃是非常正直、非常堅持的人，只要他能秉持公益的心，婦聯會可以面對任何挑戰。

在婦聯會資產解凍的部分，雷倩解釋，婦聯會自從2月1號被定義為附隨組織，他們其實手忙腳亂、兵荒馬亂，因為不知道怎麼被一個政府機關接管，需要做些甚麼事，所以只能盡力在理解情況下，把所有該做的事情都作申請，因此造成黨產會可能有些誤解。

雷倩接著說，但後來經過反覆、無數次協商，黨產會最後同意在經常費用跟人事費，每季讓他們動支，婦聯會也按照黨產會提出的規則，送了厚度超過一吋的資料，最後於昨天獲得解凍，她感到高興。

不過雷倩也說，但目前準備要進行的慈惠工作，包括今年預備要辦的勞軍、榮家慰問、孤兒寡婦清寒扶助等，還是都需要黨產會一一個案通過才能做。她強調婦聯會人員都會堅守岡位，律師也會向黨產會爭取應有的權益。

至於外傳的脫產之說，雷倩直呼不可能，她澄清這是完全不可能的事，因為凡事都要申請，且每個帳戶都被接管，所有要申請移轉的對象更都在黨產會調查範圍之內，「有哪個要脫產的人在向政府申請要脫產呢？」「這是非常荒謬的事」。

對於後續行政訴訟的問題，雷倩說，第一狀已經於2月底送了，不過到現在為止，2月被查的資料都還沒返還婦聯會，目前已經去函黨產會希望盡快返還，否則會影響爭取自己法律權益，預計今天還會再發一個公文。此外雷倩也說，外界都知道他們資料被毀，因此已經行文所有可能有資料的單位，希望他們提供，雖然目前都還沒獲得正面回應，但一定會窮盡所有辦法，包括銀行單位、國防部、軍友社等等，都會請他們協助。

相關影音