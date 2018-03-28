陳學聖勝出選桃園市長 楊麗環不服：明明是我贏！

國民黨桃園市黨部今天公布桃園市長初選結果，由陳學聖勝出。（記者陳昀攝）

2018-03-28 10:33

［記者陳昀／桃園報導］國民黨桃園市黨部上午公布桃園市長初選民調，陳學聖以35.689%勝出將代表參選，其次為魯明哲、楊麗環，未料結果公布前，楊麗環就走出主任委員辦公室大聲抗議說：「明明是我贏！結果太離譜！重做！」隨即離開黨部，15分鐘後又回來，繼續抗議。

楊麗環說，黨部找3家民調公司進行桃園市長初選，根據她監聽結果，有2家從頭到尾都贏，另1家也差距不大，拜票時民眾對她的肯定和反應，也和這個數字完全不符、差距太大，不相信這樣的民調結果，要求重做。楊麗環離去又回到黨部，再抗議黨部沒有將民調錄音的光碟交給參選人佐證，質疑證據的公正性。

陳學聖初選勝出後表示，自己跟市長鄭文燦不同，不會亂花錢、用精準預算創造更好更有感的政策，也不會亂花時間，不會忙著剪綵、開工、動土，將時間用於和民眾溝通，好好思考桃園的未來。

魯明哲也說，國民黨這次選舉的「母雞」就是團結，每位參選人都有「勝出的準備、退出的風度」，話說完沒多久，楊麗環就回來發言，持續質疑這次初選結果，但黨部堅稱，執行方式在民調前就已確定，而且監聽員監聽的是片段。

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