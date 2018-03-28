盼「空污法」加速審查 李應元：爭議條文保留協商

立法院社會福利及衛生環境委員會今審議「空氣污染防制法修正草案」，環保署長李應元（見圖）特別呼籲能加速審查。（記者劉力仁攝）

2018-03-28 10:12

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院社會福利及衛生環境委員會今審議「空氣污染防制法修正草案」，其中多數立委之提案都刪除行政院版中「會同經濟部」之霸王條款。環保署長李應元特別呼籲能加速審查，而他上任2年來，並無過環保署、經濟部溝通不良的問題，若此條文爭議太大，建議委員會先保留至最後協商。

李應元在社福衛環委員會開始審查前受訪指出，很高興朝野各黨團都有提出修正條文，代表大家高度重視空污，因此他特別拜託能加速審查，因許多移動、固定污染源及總量管制的加嚴標準，大家都希望能加速通過。

李應元說，行政院長賴清德去年底主持「空氣行動治理方案」記者會時就有強調，空污會是其施政重點中的重點，賴揆也特別表示治理空污並非單是環保署或地方政府的工作，所有部會有責任共同承擔、協力。

李應元接著說，在此前提下，會商、會同差異不大，因賴揆要求各部門都動起來，過去環保署、經濟部有彼此溝通不良的情況下，在他上任2年後並未發生，因此只有在行政程序的最後，讓各相關部會蓋章、會銜發布，代表負起完全責任。

李應元建議，若此條文爭議太大，會建議社福及衛環委員會能將此保留到最後才協商，一切尊重立法院。