傳呱吉參選松山信義 同區議員反應兩極

2018-03-28 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕2018大選即將到來，不過日前傳出網路紅人「呱吉」邱威傑將參選台北市松山信義區市議員，市議員王鴻薇認為網紅投入選舉可以炒熱選情，市議員許淑華則是歡迎任何人來選，但強調別把議員「藝人化」，議員還是有其專業在。

根據《風傳媒》報導，針對「呱吉」傳出將參選松山信義區，同區的國民黨議員王鴻薇指出，無論是小黨、無黨籍參選都很歡迎，且網紅參選或許可以炒熱松信區的選情，搞不好還可以「沾光」。王鴻薇表示，讓選民有機會接觸不同的候選人，她覺得還不錯。

松山信義區民進黨議員許家蓓表示，只要對公共事務有興趣，任何人都能參選市議員，而且每個議員的特色不一樣，年輕人上網多、長輩則較少，網紅出來選當然會衝擊到年輕選票。不過許家蓓認為，「呱吉」出來選其實對時代力量影響比較大，現任議員的方向則是要聚焦在問政上，這點不會改變。

同樣是松山信義區的議員許淑華則坦言，大家對公共議題都可以提出論述想法，也歡迎大家來選，但是不要把議員變藝人化，議員還是有其專業在。 針對目前松山信義區選情，許淑華表示目前國民黨是5席穩上，民國黨徐世勳是「柯友」，若台北市長柯文哲幫他輔選，預計會囊括一些年輕票，時代力量的吳崢就要看時力本身的氣勢，至於民進黨是希望力保提名的4席全上。