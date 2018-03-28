接任總統府秘書長？陳菊鬆口 傳可能在這時間點...

陳菊昨天鬆口說，未來若真的北上接任新職，則高雄施政的相關建設期程，一年前就已訂出，一定會很有政績的遞交給下任優質接班人！（資料照）

2018-03-28 08:35

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長陳菊是否會接任總統府秘書長？她昨天首度鬆口，未來若真的北上接任新職，則高雄施政的相關建設期程，一年前就已訂出，一定會很有政績的遞交給下任優質接班人！有媒體報導，總統府發布人事消息的時間點，陳菊北上最有可能的時間點，落在4月23日到26日，或是520前。

《三立新聞網》報導，因考量到蔡總統下月將出訪非洲友邦，將由總統府代理秘書長劉建忻坐鎮；另外，高雄市議會市政總質詢，從4月26日到5月16日結束，如果4月26日沒接，陳菊基於尊重議會，可能會在5月20日前北上。

本報報導，陳菊昨天對是否接任總統府秘書長回應表示，她人生的每個階段，很少用擔任什麼角色去思考，民進黨二次執政，人民期待很高，改革過程雖遭遇困難，但如何讓人民了解民進黨對台灣的責任，這樣的思考才是重點。

昨天她又被問道「是否不排除再與總統討論新職？」陳菊則鬆口說，未來若真的北上接任新職，原來高雄施政部分「一定會很有政績的遞交給下任優質接班人！」