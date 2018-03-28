國土計畫完成 農地大減10多萬公頃剩81萬公頃

國土計畫完成，全國農地大減10多萬公頃至81公頃。（資料照）

2018-03-28 07:27

〔即時新聞／綜合報導〕研訂兩年的「國土計畫法」宣佈完成，預定在4月底公告實施，但是，全國農地從目前93萬公頃，大減12~19萬公頃，成為74~81萬公頃，內部政部長葉俊榮表示，已經可以確保糧食安全。

綜合媒體報導，葉俊榮在昨天的記者會中指出，草案將設「國土保育地區」、「海洋資源地區」、「農業發展地區」及「城鄉發展地區」4大功能分區，其中，有關農業發展地區，重點在於確保糧食安全，制定供糧食安全農地需求總量，農地總量劃定上限為81萬公頃，下限74萬公頃，雖低於原先規劃的93萬公頃，但更為務實。

葉俊榮對農地總量減量提出解釋，指現在有些農地已不堪或無法使用，或許是是過度鹽化或地層下陷，如雲嘉南平原在台17線以西，就有4~5萬公頃「優良農地」，已經鹽化且沒有灌溉溝渠，讓當地農地非常痛苦。

葉俊榮也保證，「未來不會有非農地再編入農地的情況，只會在既有都市計畫及區域計畫基礎下編定調整，未來農地還有分級管理制度，也將從農地發展正義角度，透過農業政策、區域均衡角度採取衡平措施」。

內政部依據前年5月1日公布實施的「國土計畫法」，已於3月15日通過「全國國土計畫」，並於昨天呈報行政院進行審議，行政院依法必須在4月底前公告實施。