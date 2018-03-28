被控選舉帳款有問題 柯文哲當年申報帳目曝光！

柯文哲近日頻遭指控，過去帳目不清。（資料照）

2018-03-28 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲被柯文哲競選辦公室前主任蕭亞譚、柯文哲競選辦公室總幹事姚立明，連接爆料當年選舉政治現金收入和競選經費支出帳目不清，週刊前往監察院調出當年的申報資料，也發現確實有許多地方和蕭亞譚說法不符的疑點，申報資料中並沒有蕭亞譚說的50萬元薪資開銷，也沒有一筆500萬元寫著文宣的收據。

《壹週刊》報導，根據柯文哲的政治獻金申報資料，確實有可疑之處，像是先前鬧得沸沸揚揚的500萬元文宣的單張收據支出，或是50萬元的薪資支出，申報資料上都沒有這筆。另外還有「帳目不符的問題」，例如傳聞柯文哲收到許多超過百萬元的捐款，在申報資料中，只有一筆捐款超過百萬。

根據柯文哲向監察院申報的資料，個人捐贈收入佔最大宗，高達1億1500萬元，匿名捐贈收入有1400多萬元，最後則是180多萬元的人民團體捐款。

柯文哲宣傳支出高達6490萬元、人事費用3300萬元、集會支出2600萬元。用在文宣和集會支出最多的是辦活動的廠商「集智館」，總共為2100萬元，在2014年11月21日與24日就報了1000萬元和630萬元。集智館董事長梁學渡坦言，大筆的文宣支出，主要是最後舉辦大遊行活動和媒體採購及拍攝廣告「真柯文哲系列」。

主要負責集會宣傳造勢活動「台灣文化產業發展協會」總共花729萬元、負責網路的「流線傳媒」總共花353萬元、「台灣水企劃整合有限公司」總共花269萬元、競選服裝製作廠商「心雅服飾」總共花261萬元、出版柯文哲傳記「白色的力量」出版商「三采文化」總共花216萬元、「大吉祥整合行銷」總共花100多萬元、「易始股份有限公司」總共花200萬元、「長慧法律事務所」宣傳、雜支總共花50萬元、主導民調和選戰策略等規劃的「台灣戰略模擬學會」總共花260萬元，「想象影像有限公司」總共花264萬元、「台灣都市更新公司」總共花200多萬元，以上這些錢都為柯文哲對外支出的費用。

柯文哲競選辦公室人事費用則是每月3萬元至10萬元不等，依照職位給予不同的薪水，領薪的人分別為潘建志、林鶴明、張益瞻、黃大維、林宜正、蕭亞譚、劉坤鱧、李冠毅、潘俊霖、董德堉、林聿禪、劉導、李厚慶、洪智坤、藍世聰、呂瀅瀅等人，但並沒有一筆50萬元的薪資。

對此，台北市政府發言人劉奕霆怎是，柯文哲競選期間的收入和支出費用召開3次記者會對外說明，同時也詳實申報，蕭亞譚、姚立明的爆料都沒有證據證實，請外界別再作不當的指控。