空污法明審查 「會商」還是「會同」成爭議焦點

2018-03-27 19:03

〔記者劉力仁／台北報導〕擔心PM2.5危害健康，加上環保署通過深澳燃煤電廠環差案，民眾高度關切空污議題。立法院衛環委員會明天（27日）將審查空污法，環團今天上午赴立法院，要求空污法修法必須刪除「會同經濟部」之文字，讓環保署擁有完整權限，負起改善空污的責任；環保署長李應元則表示，依照行政程序法用「會銜」，各部會共同承擔改善空污責任。

根據《行政程序法》及《中央行政機關法制作業應注意事項》等規範，「會商」及「會同」差異在於被規範機關權責不同；法律命令草擬階段，主管機關「會商」有關機關的意見，但最後由主管機關自行決定法規命令規範內容，單獨發布命令，其他機關的意見，僅供主管機關參考；若是「會同」，當法規命令規範事項涉及數個機關權責，最後決定權在於這些機關，發布命令須經由數個機關「會銜」同意逐一用印，各機關共同承擔責任。

立法院衛環委員會審查空污法修正案，政院版加上立委提出的修正條文共49案，不分藍綠都重視修法；台灣蠻野心足協會律師蔡雅瀅表示，政院版空污法第12條，就空氣污染總量管制之規定，由中央主管機關（環境保護署），「會同經濟部」分期分區公告實施。環團認為空污法主管機關環保署，就攸關環境與民眾健康的空污總量管制，應有完整權限，應該刪除「會同經濟部」之文字，經濟部若有意見，應該採取其他協調處理機制。

李應元說，採用「會銜」，相關部會都有責任，例如環保署要推動電動車改善空污，交通部必須規劃管制措施，經濟部協助電動車產業發展，3個部會「會銜」，一起推動，才更能達成效果。不過李應元強調，他個人會尊重立法院的修法結果。