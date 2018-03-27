竹山綠營分裂！ 公所秘書宣布參選鎮長

2018-03-27 17:04

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮公所秘書陳東睦今天（27日）召開記者會，正式宣布以無黨籍身分參選下屆竹山鎮長，會場不乏綠營人士相挺，更凸顯民進黨竹山鎮長人選擺不平的問題，綠營支持者憂心基本盤被瓜分、流失，危及竹山政治版圖。

南投縣13鄉鎮市中，竹山是唯一綠營完全執政的鄉鎮，從鎮長至代表會主席、副主席，全部都是民進黨籍，但尋求連任的鎮長黃丹怡涉及工程收賄疑案，無法適用「現任優先提名」原則，縣議員張志銘表態轉換跑道參選，2人互不相讓，面臨同室操戈危機。

反觀國民黨早已確定由縣議員蔡宜助出征，加上今天宣布參選的陳東睦，目前浮上檯面已4人之多，尤其，曾擔任蔡英文總統竹山競選總部總幹事李真訓、執行長林一郎等人，公開加入陳東睦競選團隊，更令綠營支持者不安地，認為這就是人選混沌不明的後遺症，假使人選能確定，相信綠營支持者必能歸隊，達到穩定人心與基本盤的效果。

不過，陳東睦說，他公職生涯27年來，總是將人民的事擺在第一順位，絕無顏色、黨派之分，如今參選更是如此；他87至90年擔任公所清潔隊長期間，曾締造連續4年全國資源回收第一名的殊榮，至今仍叫人津津樂道，也因來自基層，對民眾需求更能感同身受，因此，他也提出退休申請，展現破釜沉舟的參選決心。

對於竹山鎮長人選遲未定案，民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷說，黨部十分重視，決定在29日召開臨時執委會討論，屆時人選就可望較為明朗化。