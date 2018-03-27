黃偉哲請益 花媽要他與陳其邁通力合作

面對老前輩花媽，黃偉哲深深鞠躬握手。（記者張忠義攝）

2018-03-27 16:39

〔記者葛祐豪／高雄報導〕繼陳其邁日前到高市府拜會陳菊，當面向她請益後，代表民進黨參選台南市長的黃偉哲，今天下午也現身高雄，親自拜會陳菊。陳菊期勉黃偉哲與陳其邁同一世代的人，面臨南台灣未來的發展，以後更要通力合作。

台南市長初選期間，陳菊特別替黃偉哲「獻聲」，錄製廣告旁白，黃偉哲勝出後，今天下午4點在台南市議員邱莉莉、前勞動部次長郭國文等人陪同下，現身高雄市長室。

黃偉哲受訪時說，陳菊是他學生時期就認識的前輩，初選給他很好的建議、指點，未來的台南市政也須向花媽請益。

由於外傳陳菊近期即將接任總統府秘書長？媒體詢問他說：「有沒有特別請教的地方？」黃偉哲也幽默回答說：「當然沒有帶來總統府的訊息，大家可以放心。」

黃偉哲說，他平常跟賴清德長相處時間比較多，此次專程來高雄向陳菊請益，因為來請益的人塞車，早點來比較不會塞車，之前陳其邁來過，現在台南來了，搞不好還有很多人來。

至於是否會向台中市長林佳龍請益？黃偉哲說，林佳龍是台大學長，他不排除會去請益，事實上，民進黨執政縣市有10幾個，包括鄭文燦、林佳龍，都會陸續安排。

黃偉哲隨後與陳菊碰面，雙方互動熱絡，陳菊表示，黨內競爭是必然且自然的，她市長第一、二任也都經過初選，但最後要努力整合。

陳菊說，她12年任內，推動高高屏首長會議，向中央爭取更多資源，期勉黃偉哲與陳其邁同一世代的人，面臨南台灣未來的發展，以後更要通力合作。

雙方會面只開放5分鐘給媒體拍攝，預計晤談時間約1小時。