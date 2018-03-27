八百壯士帳篷何時強制拆除？ 北市府：今天不會

2018-03-27 16:39

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市政府上週拆除立法院公投盟帳篷，引發獨派人士抗議，今天（27日）上午到市府大樓前丟雞蛋。然而北市府今天又有動作，發文要求長期駐守立法院外的八百壯士帳篷限期改善，否則強制拆除。

台北市建管處說，拆除權限在建管處，但若涉及動用警察人力排除，則需要會報市長；至於何時進場拆除，建管處態度保守，僅說還在討論，但今天不會去拆除。

然而據了解，八百壯士有申請到金山南路路權，帳篷也有提出臨時建築申請，與上週公投盟狀況不同。建管處解釋，八百壯士申請路權的期限只到3月23日，依「台北市展演用臨時性建築物管理辦法」第8條規定，臨時性建築物應於使用期限屆滿後3天內自行拆除完畢。建管處補充，雖然接續以不同組織的名義申請路權，但依照建管處現在規定，八百壯士應先將現有帳棚拆除，把環境還原後，才可以再重新申請臨時建築再搭帳棚，不能未拆除舊接續申請。

建管處更指出，金山南路道路路權、集會遊行及臨時建築申請人3者都不同，依照台北市3月1日上路新規定，若3者申請人不一致，就不會同意申請。

新工處說，金山南路確實目前有團體申請路權，但不清楚是否就是八百壯士，須向市警局確定。新工處也解釋，過去民眾申請向新工處集會遊行時，新工處只會確認遊行起迄地點，以及同一時段是否有其他團體申請使用，若沒有其他團體使用，就會發出同意文件。

新工處說，3月1日後，他們收到申請時，就會一併報給警局，讓警局再確認申請路權團體是否與申請陳抗團體一致。新工處補充，集會遊行都是1個月前申請，現在的狀況都是新制上路前所申請，保證不會再出現申請團體不一致的狀況。