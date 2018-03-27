促轉會首任主委 前監委黃煌雄接任

2018-03-27 16:16
「促進轉型正義條例」去年12月27日公布，據悉，行政院將提名前監委黃煌雄出任首位促轉會主委。（資料照）
〔記者楊淳卉／台北報導〕「促進轉型正義條例」去年12月27日公布，據悉，行政院將提名前監委黃煌雄出任首位促轉會主委。行政院發言人徐國勇今下午表示，政院明（28日）上午將舉行記者會，公布促轉會委員名單。
若行政院在本週提出委員名單，送請立法院行使人事同意權，府院黨期待立法院最快在4月通過，趕在520就職滿2週年之前，讓促轉會正式掛牌上路。
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「促進轉型正義條例」去年12月27日公布，據悉，行政院將提名前監委黃煌雄出任首位促轉會主委。（資料照）
〔記者楊淳卉／台北報導〕「促進轉型正義條例」去年12月27日公布，據悉，行政院將提名前監委黃煌雄出任首位促轉會主委。行政院發言人徐國勇今下午表示，政院明（28日）上午將舉行記者會，公布促轉會委員名單。
若行政院在本週提出委員名單，送請立法院行使人事同意權，府院黨期待立法院最快在4月通過，趕在520就職滿2週年之前，讓促轉會正式掛牌上路。