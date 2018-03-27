回應張善政 賴清德：台南震災善款未用產業

2018-03-27 16:18

〔中央社〕行政院長賴清德今天表示，台南震災特別統籌分配稅款200億額度計畫後來沒有執行，南市府無從申請；如果張善政、花蓮縣長傅崑萁認為善款用在產業很重要，尋求捐款人同意即可，不必引用台南、高雄善款應用，與花蓮完全不同。

立法院會下午繼續進行施政總質詢，賴清德會前受訪表示，花蓮地震善款監督委員會召集人張善政跟媒體提到，特別統籌分配稅款有新台幣200億的額度，不過這個計畫後來沒有執行，台南市政府無從申請這個計畫，詳細情形會請主計總處跟社會大眾報告。

賴清德說，台南市政府已多次公開向社會大眾報告，台南震災善款並沒有用在產業的補助，用在維冠大樓周邊商家直接因地震受到損傷或者救災直接受到影響才給予幫忙，金額不高，與花蓮震災直接補助業界8億的情況完全不同。

他表示，台南市每一筆善款捐助都公布在網站，每一筆支出也公布在網站，若要了解不困難，只要上網看一下就清楚明白。

記者追問行政院沒有真的給200億？賴清德說，匡列200億是當時社會對土壤液化非常憂心，當時行政院長張善政非常用心，匡列200億針對台灣土壤液化的改善，因為擔心如果地震，再次波及，會影響台灣許許多多的房子，但後來那個計畫因故沒有執行，主計總處可對外報告那個計畫後續執行的情況。

賴清德表示，不過最重要的是台南市所得到的善款都用在受地震影響居民的生活照顧，重建他們的生活，並沒有直接針對哪個產業補助，如果張善政與傅崑萁認為善款用在產業上是非常重要的，可尋求捐款人同意即可。

他表示，花蓮目前總共接受20億善款，有些捐助款項捐款人，只要爭取他們同意，湊到8億，花蓮縣政府就可執行，不必要再引用高雄、台南善款應用，已多次說明與花蓮完全不一樣的情況，並沒有用在特定產業的補助上。