保密防諜 時力提案：洩密中國加重刑罰

時代力量今提出「國家機密保護法部分條文修正草案」，強調對洩密給中國的行為提高處罰絕對有其必要性與合理性，才能有效遏止外洩國家機密給中國的情況。（記者叢昌瑾攝）

2018-03-27 14:34

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量黨團今表示，中國是對台灣國家安全、國家機密構成最大威脅的國家，若協助對台灣有侵略企圖的敵國，洩漏、蒐集或交付國家機密，受到的刑罰不應與外國相同；時代力量今提出「國家機密保護法部分條文修正草案」，強調對洩密給中國的行為提高處罰絕對有其必要性與合理性，才能有效遏止外洩國家機密給中國的情況。

時代力量今舉行記者會，會中提出「刑事訴訟法」與「國家機密保護法」兩大法案修正草案。

時代力量立委黃國昌表示，時代力量已多次提出刑事訴訟法修正草案，但過去都遭司委會擱置；黃國昌呼籲法務部和司法院，總統蔡英文就職時提出的司法改革距今已經2年，過去這2年除了召開大會以外，做什麼事應該向人民報告；黃國昌說，不要告訴人民你們開了多少會，而是要告訴人民你們做了多少事，讓人民有感的司法改革在哪裡。

針對「國家機密保護法」，時代力量立委徐永明表示，當前共諜因判刑過輕、認定寬鬆，已經變成笑話，時代力量此次提出國家機密保護法，立法院不分黨派都覺得是重要問題，希望相關法案能併案審查。