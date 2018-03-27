丟鞋哥向柯P下戰帖 獨派丟鞋、球嗆如影隨形

曾向時任總統馬英九丟鞋的台灣國辦公室創辦人王獻極，今天上午率領成員前往台北市政府，抗議市長柯文哲親中辱台，沒資格連任，並朝北市府怒擲紅鞋及FUCK球，更對柯下戰帖，表示日後抗議活動將如影隨形。（民眾提供）

2018-03-27 13:43

〔記者周彥妤／台北報導〕曾向時任總統馬英九丟鞋的台灣國辦公室創辦人王獻極，今天上午率領成員前往台北市政府，抗議市長柯文哲親中辱台，如今卻拆除濟南路公投盟基地帳篷、驅趕西門町台灣獨立大旗隊，痛批柯「墨綠變全紅」，沒資格連任，並朝北市府怒擲紅鞋及FUCK球，更對柯下戰帖，表示日後抗議活動將如影隨形。

王獻極表示，2013年5月柯文哲參加台灣國辦公室舉辦的新國名運動，為騙取綠營選票，假意撕毀中華民國身分證道具，但當投入市長選舉時，為騙取藍營選票，辯稱後悔該行為，顯見毫無誠信可言，更絕無中心價值。

王獻極說，柯文哲選前稱自己是「墨綠」，但去年上海雙城論壇，講出「兩岸一家親」，又接連不斷向中國示好，已經變成「全紅」，根本是「政治小三」、「投機政客」，現在又針對公投盟、大旗隊，卻縱容五星旗在北市四處飄揚，因此一定會和柯戰到最後，戰到他去台東也沒辦法當醫生。王也喊話，呼籲捍衛台灣價值的台灣人民，不要再被披著中國紅皮的柯當選台北市長。

至於年底選舉獨派會挺誰？王獻極說，現在還沒有明確人選，但就是不要柯P。最後，王獻極一行人朝向北市府怒擲紅鞋及FUCK球，喊出口號「柯文哲，發球（FUCK YOU）！」，更對柯下戰帖，表示日後抗議活動將如影隨形。