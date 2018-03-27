吳敦義韓國瑜同台 兩人全程眼神無交集

吳敦義侃侃而談，全程眼神沒望向韓國瑜，韓的情顯得有些落幕，甚至短暫閉目養神。（記者葛祐豪攝）

2018-03-27 13:16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市黨部主委韓國瑜日前差點登記台北市長初選後，今天首度與黨主席吳敦義同台，但兩人全程眼神無交集。

吳敦義今天南下高雄，準備參加下午的老議長陳田錨告別音樂會，中午特地前往三民區正氣宮參拜，包括韓國瑜、市議員曾俊傑、童燕珍、黃香菽等人在廟前列隊歡迎。

吳敦義僅在下車逐一握手時，與韓國瑜短暫接觸，其餘時間包括上香、坐下來聊天時，近半小時與韓國瑜幾乎沒有眼神交會。

吳敦義話匣子一開，感念陳田錨是溫文儒雅的政治人物，愛高雄這塊土地，吳並侃侃而談他在高雄市政績，例如自來水、解決垃圾問題、終止水泥採礦權等。

記者觀察，吳敦義全程眼神都沒望向韓國瑜一眼。等不到吳敦義關愛的眼神，韓國瑜神情顯得有些落寞，不時低頭思索，甚至短暫閉目養神。

吳敦義原本屬意韓國瑜參選高雄市長，但韓於本月17日，意外登記台北市長黨內初選「未遂」，打亂選戰佈局，外傳吳敦義相當不高興，今天兩人的零互動，似乎意味心中仍有芥蒂。

韓國瑜曾表示高雄市選舉沒資源，媒體詢問吳敦義說：「高雄市長選舉的資源匱乏，有何看法？」

吳敦義說，國民黨都用公平方式，有一定制度，現在國民黨中央每個月必須借很多錢，大家應該努力爭取黨員，中央會負責一部分經費，其餘部分地方自籌。

吳敦義侃侃而談，全程眼神沒望向韓國瑜，韓顯得有些落寞。（記者葛祐豪攝）