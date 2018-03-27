羅東鎮代會主席補選 藍營何建東抽籤勝出

2018-03-27 13:13

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣羅東鎮民代表會主席補選今天上演PK戰，國民黨籍何建東及民進黨籍李錫欽，經過2輪投票仍以6比6平手，最後抽籤決勝負，何建東率先抽籤幸運抽中，隨即宣誓走馬上任。

原羅東鎮代會主席楊振益上月12日病逝，鎮代會昨天召開臨時會，決議今天補選，由何建東力拚李錫欽，現有12位鎮代席次，雙方勢均力敵，歷經2輪投票還是無法定輸贏，依地方自治法規定辦理抽籤，何建東一抽就中，讓對手飲恨。

49歲的何建東，勤益工專二年制化工科畢業，曾任宜蘭縣政府縣長室專員、立委林建榮羅東服務處主任，連當兩屆羅東鎮代，當選主席之後，他承諾主持議事維持中立、肩負羅東鎮公所及鎮代會溝通橋樑、全力爭取羅東鎮民權益。

民進黨在羅東鎮代會主席補選敗北，民進黨籍鎮代許俊仁票投何建東，被視為左右選局關鍵一票；許俊仁發表「選擇公平道義，不畏派系黨紀」聲明，指自己與何建東有多年同事情誼，他的提案常獲何的鼎力支持，這次補選決兩肋插刀情義相挺。

許俊仁又說，羅東鎮代會去年9月審議歪仔歪田園藝廊預算，民進黨同志表決時跑票，民進黨宜蘭縣黨部不但未處理，又提名跑票者參選議員，他綜合這2項理由要走自己的路。

民進黨宜蘭縣黨部主委林進財回應，尊重許俊仁的決定，蒐集事證後依黨紀處理。

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