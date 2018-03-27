智慧城市論壇今開幕 小英柯P沒同台

總統蔡英文（左二）27日在台北市副市長林欽榮（左一）等人陪同下，出席「2018台北市智慧城市展開幕典禮」暨「第五屆智慧城市創新應用獎頒獎典禮」，並參觀智慧型農業無人機系統。（記者廖振輝攝）

2018-03-27 12:54

〔記者周彥妤／台北報導〕為期4天的2018智慧城市論壇暨展覽，今於南港展覽館登場，總統蔡英文上午受邀出席，並頒發創新應用獎給得獎單位，隨後也至會場參觀。主辦單位之一的台北市政府，由北市副市長林欽榮以主辦方身分致詞，市長柯文哲預計下午也將赴同場合出席城市首長高峰會，巧妙與蔡總統錯開。

蔡英文致詞表示，去年各國參展之際，台灣高鐵上尚無WiFi，今年已具備，看起來是微小改變，也是台灣推動智慧城市的努力。台北舉辦的智慧城市展，在亞洲首屈一指，期待各國參展朋友，可以於此地找到所需，讓台灣企業有機會為各國國民，提供高品質的智慧服務。

蔡英文說，台灣ICT（資訊及通訊科技）產業，在全球供應鏈不可或缺。政府推動的「亞洲．矽谷計畫」，累積許多應用實例，如正在推動的社會住宅，就是重要的試驗場域。

蔡英文提到，前陣子視察雙北社會住宅，原則上，現在陸續興建的社會住宅，都要儘量導入智慧系統，強化安全及能源管理。她強調，除了中央明確的政策方向，推動智慧城市，更取決地方政府的決心；這次獲獎的地方政府，把智慧的概念及技術，應用在防災、能源、交通、長照等，相當值得肯定。

蔡英文說，在智慧城市的趨勢下，政府會持續媒合物聯網企業，讓地方特色發揮，產業也能成長，更重要的是讓民眾享受更友善、便利的生活品質。

蔡英文表示，法規須跟上智慧城市發展腳步，因此於去年通過「金融科技發展創新實驗條例」，預計今年5月業者就能申請監理沙盒，台灣終於有自己的監理沙盒，且是第一個入法國家，這是政府的決心。另外，無人載具的相關條例目前也在研擬中，政府正於台南沙崙打造一座封閉式自駕車試驗場域。

蔡英文強調，台灣在ICT時代是領導者，不會落後，從今天開始，前瞻計畫會加速啟動，其中的數位建設，正是要致力提升寬頻品質，並加大數位經濟規模。

蔡也提到，智慧城市是生活面向的智慧化，台灣正進入一波由智慧轉型所帶動的經濟轉型，最近因美中貿易造成全球市場波動，但政府已有因應對策，只要堅持現有的創新路線，透過智慧城市等策略投資，強化內需市場的能量，台灣會繼續走在成長的道路上。

蔡也喊話，政府的信心不是無中生有，舉凡微軟AI研發中心、亞馬遜創新中心，都決定落腳台灣，Google更開出超過100種職缺，要在今年雇用300位台灣員工，培育超過5000名AI人才，台灣已是Google在亞洲的最大研發基地。

蔡最後提到，上週Google智慧台灣計畫啟動大會，有一句話這麼說的：「台灣具備所有Google發展AI的必備條件」；她說，要用這句話勉勵在場參展朋友；台灣有人才、技術及政策，剩下來就是鎖定目標，全力以赴，前進全新的未來，政府會跟大家一起努力。

「2018智慧城市論壇暨展覽」於3月27日至30日在南港展覽館展出。智慧城市論壇暨展覽邁入第5屆，今年共有33個國家地區以上，超過120位的城市首長或代表，率領300餘位團員與會交流。

今年共吸引日本京都、韓國、馬來西亞、以色列、英國、法國、澳洲、匈牙利、丹麥、波蘭、義大利、西班牙加泰隆尼亞等12個城市設立主題應用館，計有210家廠商參展，設置1050個攤位。

大會以物聯網建設智慧城市為題，包括AI、IoT、穿戴科技、AR\VR、自駕車、無人機、雲端運算、大數據等新科技，都將在醫療、建築、交通、教育、零售及能源等跨領域展示或論壇交流。