名字被救國團拿去頒優秀青年獎狀，陳金德：深以為恥。 （記者簡惠茹攝）

2018-03-27 12:26

［記者簡惠茹／宜蘭報導］中國青年救國團宜蘭縣團委會今年3月25日辦理優秀青年表揚活動，向縣府申請活動通過後，縣府也掛上指導單位的頭銜，救國團並以代理縣長陳金德的名義頒發獎狀，陳金德對此表示「深以為恥」，他說，中國是中國，中華民國，救國團是國民黨附隨組織，黨國不分的產物，到現在連名稱不改，要求教育處以後不能再配合辦理。

「我的名字被救國團拿去頒發獎狀，深以為恥。」宜蘭代理縣長陳金德說，中國青年救國團屬於中國國民黨附隨組織，今年青年節前夕，宜蘭縣政府掛上指導單位的頭銜，由救國團辦理優秀青年表揚活動，頒發的獎狀上還寫著他的名字，這樣的表揚活動理應由縣府主辦，不需要透過中國青年救國團，今年已經辦過了，要求教育處以後不能再配合辦理，相關補助款也不予同意。

陳金德說，在那個黨國不分、一黨專政的時代，很多青年和大專生有參加救國團活動，當時救國團儼然可以指揮各級政府，救國團甚至發函給各大專院校，謊稱總統府內政部行政院同意，推薦他們辦理青年相關計畫，已經涉及偉造文書。

陳金德也質疑中國青年救國團的社團名稱，他說，雖然人團法沒有說名稱要經過審核，可是以「中國」為名稱，是以前那個年代的產物，現在可以改，為什麼不改？中國是中國，中華民國是中華民國，除非救國團說「中國」事實上指的是中華民國、指的就是台灣，但是並沒有，以中國冠名的組織還行文各機關要求配合，根本忘記台灣已經民主化了，我們認為非常不妥。

教育處表示，救國團從民國101年起以青年節會優秀青年表揚的活動來申請縣府補助，從101年開始縣府補助6萬8千元，102年補助10萬元，103年補助8萬元，104年到106年各補助5萬元，今年則沒有接到申請。

「尊重縣府決定。」中國青年救國團宜蘭縣團委會總幹事林志榮表示，這個活動主要是鼓勵縣內有特殊表現的傑出青年朋友，讓其他人也能仿效學習，也讓受表揚的青年更加投入服務和發展專業，這個獎由縣長頒發當然是最好的鼓勵，如果縣府有其他考量，救國團會配合。

林志榮也說，中國青年救國團的名字不是宜蘭縣團委會說要修改就能修改的，還需要中央指導會議決議才能改，救國團平常除了辦理課程以外，還有許多公益性活動，其實救國團以前是隸屬國防部，當初創辦主要是希望青年朋友有地方進行休閒活動，民國七十八年登記為社團法人，本來就不屬於任何黨派。

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