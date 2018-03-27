立院贈勳羅伊斯 蘇嘉全讚其為台美關係捍衛者

2018-03-27 12:16

〔記者呂伊萱／台北報導〕「台灣旅行法」甫在美國總統川普簽署下生效，推動法案最大功臣、眾議院外交委員會主席羅伊斯（Ed Royce）今上午拜會立法院，立法院長蘇嘉全讚美羅伊斯是台美關係的推動者及捍衛者，代表頒贈「國會外交榮譽獎章」給羅伊斯，期待他未來繼續協助台灣參與國際社會。

推動「台灣旅行法」法案的最大功臣羅伊斯昨起訪台。羅伊斯長期關注並支持台美關係深化，自2013年出任眾議院外交委員會主席迄今，積極協助推動多項友我議案。

蘇嘉全致詞時，稱讚美羅伊斯是台美關係的推動者與捍衛者，積極促進台美各項重要交流，也持續在美國國會中呼籲議員同僚，督促行政部門重視並支持對台灣友好的議案。為感謝這些促進台美關係與兩國國會外交的貢獻，蘇嘉全代表立法院致贈「國會外交榮譽獎章」，期待未來羅伊斯能夠繼續堅定捍衛台美友誼，協助台灣參與國際社會，為世界做出更大貢獻。

羅伊斯今天在立院贈勳典禮致感謝詞時，回憶起20年前第一次訪台，當時他是眾議員代表，後來升任外委會主席後，第一次帶團出國，為了傳達「非常重視美台關係」的訊息，也就選擇訪問台灣，爾後也多次帶領跨黨派議員團訪台，認識台灣，也就台美關係進行廣泛交流；他個人也在從政期間，不斷努力立法鞏固「台灣關係法」，包含最近的「台灣旅行法」。

羅伊斯並開心地和與會來賓分享說，近期和台灣商業界合作，開通加州安大略到台灣桃園機場的直航航線。安大略位於南加州，有55%的華裔人口，相信此次合作將加深兩國經濟合作、家人互訪和觀光旅遊，對於經貿往來與留學生家庭等都是很好的機會，也受到美國政府支持。

一行人昨晚即是搭乘華航安大略航線首航抵台，羅伊斯也說到，期待未來包括越南、印尼等東協國家，透過台灣轉機到安大略，能夠促進商業往來，「對所有人都是雙贏」。羅伊斯也承諾未來將持續努力合作，加強台美友好關係。

外交國防委員會立委王定宇說，羅伊斯雖然不再尋求國會連任，但未來可能擔任美國駐外大使，將來再到台灣「身分可能就不同了」，因此為感謝其過去的付出，以「國會對國會」的方式贈與國會獎章，期待未來合作。王定宇也說，未來美國國會友台力量仍然堅實，行政部門的亞洲政策也更形明確，他樂觀看待未來的台美關係。

羅伊斯此次與眾議院外委會首席經濟顧問蘇思年（Nien Su）和美國海軍眾議院聯絡官卓柏霖少校一同訪問台灣。外交部昨也在新聞稿中證實，一行人此次是搭乘美國加州安大略機場直航台灣桃園機場的我國籍航空首航班機訪台，展現對強化台美經貿交流的支持。