朱立倫會劉結一 蘇貞昌：不用遠到天邊

蘇貞昌出席新北市議會民進黨團幹部交接時，對朱立倫前往上海會見劉結一意有所指地說，「要跟頭頂發光的人握手，不用遠到天邊，其實就在眼前」。（記者何玉華攝）

2018-03-27 12:13

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會民進黨團幹部今天早上舉行交接典禮，前行政院長蘇貞昌出席觀禮，致詞時提到朱立倫與中國國台辦主任劉結一的會面，提醒議會黨團，未來市長出訪的日子會越來越多，黨團的監督責任會越來越重。

新北市長朱立倫到中國進行6天的城市交流，26日晚間7點多返抵台灣，今天早上出席新北市議會民進黨團幹部交接；蘇貞昌在致詞時，意有所指地說，他今天要來時，有朋友告訴他，新北市長朱立倫昨天跑得好遠去跟一個人握手，那個人跟他長得很像。

蘇貞昌說，他仔細一看，覺得頭皮以上有像，頭皮以下想法不一樣；話鋒一轉，他對朱立倫說，「要跟頭頂發光的人握手，不用遠到天邊，其實就在眼前」，語畢，現場停頓了下，瞬間響起拍手叫好聲；朱立倫則始終微笑以對。

蘇貞昌接著表示，他要提醒民進黨團，朱立倫的任期越來越短，出外訪問的日子會越來越多，因此，黨團的監督責任就會越來越重；他也提醒朱立倫說，朝野不論怎樣競爭、不論誰輸誰贏，我們才真正是同一國的。