妳也承認有乾淨的煤！藍委玩猜一猜反被賴揆揶揄

2018-03-27 11:46

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨立委王惠美今天在立院質詢時，突拿出兩罐煤炭，要行政院長賴清德猜猜何者為「乾淨的煤」，深具諷刺意味。但王揭曉答案時，說出「這罐才是乾淨的煤啦！」反被賴揆抓準機會揶揄：「所以妳也承認有乾淨的煤啊！」王尷尬地回「這是一個名詞喔！」此番逗趣對話，讓議場內眾人不禁莞爾。

針對能源及空污議題，立委王惠美今於立法院質詢賴清德。過程中，王突掏出2罐玻璃罐裝煤炭，從質詢台走向備詢台，將兩罐煤炭「督」向賴揆，並說:「您能告訴我這2個哪個是乾淨的煤？」要賴清德玩猜一猜。

賴揆見狀，尷尬問道「您這煤是從哪裡來的？」王惠美表示「當然是從相關單位拿出來的！」賴回說煤有很多種，有分為褐煤、泥煤等6種，要檢驗才知是哪種；後來，王惠美拿出其中一罐煤炭，揭曉答案指出「這個才是乾淨的煤啦！」

賴揆聞言立刻說反酸:「所以妳也承認有乾淨的煤啊！」賴揆這麼一突襲，王惠美只得說「這是一個名詞！」賴再回說「所以真的存在啊！」王趕緊解釋「今天不是要跟你爭這個，畢竟它還是煤，燒出來還是有PM2.5。」此番逗趣的對話，讓在場人士聽了也不禁莞爾。

賴清德解釋，所以才要用超超臨界機組及除污設備降低空氣污染的排放；王惠美表示，這是賴說「乾淨的煤」，被批評是「幹話王」，因為大家不能再容忍這些空污，尤其是中部地區。