拆公投盟帳篷惹議 中止「政治路霸」柯文哲提處理4原則

2018-03-27 11:10

〔記者黃建豪／台北報導〕繼拆除公投盟帳篷後，台北市政府今天上午舉行市政會議，市長柯文哲裁示指出，稱去因行政怠惰，造成「政治路霸」長期占用馬路、人行道等公共空間的亂象必須中止，並提出4項原則，專門處理集會遊行的衍生問題。

柯文哲指出，台灣是一個民主自由的國家，但自由以不侵犯他人的自由為範圍，但台灣也必須是一個法治的國家。馬路、人行道是公共財，無論藍綠、統獨及各種社運團體，不可任意佔用而影響市民的生活。

柯文哲並說，從現在開始，北市府將秉持以下4原則，處理集會遊行衍伸的問題。

第一、目前在道路上申請臨時棚架，超過核定的路權期限，仍有3日自行拆除的時間，這個規定不合理，北市府將立刻修正相關規定，臨時建物搭建期限必須小於路權期限，超過時限未自行拆除，將進行強制拆除。除公投盟外，所有陳抗團體長期違法搭建的棚架皆將依法執行拆除，法一體適用。

第二、立法院周邊陳抗頻繁，陳抗團體的長期佔領行為，影響鄰近住戶與商家權益，北市府將責成副市長鄧家基拜訪立法院，討論於立法院周圍劃設陳情抗議專區，而非放任不管。人民有陳情抗議的權利，但周邊居民的生活也要受到保護。

第三、陳抗團體如未依原先申請核准的路段，隨意佔領道路影響交通，將拍照蒐證，依法告發。

第四、有關西門町因政治團體長期陳抗，將責成新工處與警察局重擬路權之審議規則，避免政治團體長期佔用，干擾商家、遊客、住戶。同時將要求所有政治團體須依法申請集會遊行，如未申請而佔用場地，不論統獨立場，均依法究辦。

柯文哲強調，台北市每年有上千場集會遊行，但長期缺乏有效管制作為，致使部分政治團體長期佔用道路，影響交通及干擾市民生活。面對問題是解決問題的第一步，今天開始，北市府將貫徹上述作為，不會放任台灣繼續成為一個失序的國家，台灣必須成為一個法治國家。