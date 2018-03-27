「朱劉會」行程未報備 朱立倫重申符合規定

2018-03-27 10:13

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長朱立倫以城市交流名義率團訪問中國，昨天「被安排」在上海會見新任國台辦主任劉結一，雙方重申九二共識。對於「朱劉會」行程未向陸委會報備，朱立倫今天表示，此行完全符合規定，相關單位不應在枝微末節上批評或限制。

朱立倫今天在市政會議後受訪指出，此行以城市交流為主，關心台商、台生、台胞的權益，沒有談到任何違反兩岸人民關係條例的議題，訪問地點確實在江蘇、上海，相關規定沒有限制不能見任何人，完全符合規定。

朱立倫說，目前兩岸關係嚴峻，陸委會應持正面態度，期待兩岸和平、合作，關心台商、台生及台胞的生活，如果在枝微末節批評或限制，對於未來兩岸關係發展不是正面的。

「朱劉會」中曾提及雙方對於九二共識的意涵有些不同，朱立倫說，對於九二共識，包括國民黨或各界都有不同意義，他只是表達有不同的聲音，至於「意涵不同」指的是什麼？朱立倫似乎避重就輕，未作進一步解釋。

朱立倫在會中提到，「九二共識」是國民黨一貫立場，雖然意涵有些不同，但還是相互努力。但中國官媒「新華社」刻意忽略朱的這番說法，未加以報導。

對此，朱立倫表示，他重視該講的話與關心的議題，台灣民眾希望不管政治情況如何變化，兩岸都能持續合作。